Reise durch Raum und Zeit in Marktrodach

"Zurück in die Zukunft" lautet heuer das Motto des traditionellen Sportlerfaschings. Am kommenden Samstag, 27. Januar, werden sich ganz Mutige auf eine lustige, skurrile Reise durch Raum und Zeit in die Rodachtalhalle begeben.

Den Fasching 2018 verschlafen, muss "Marty McFly" unbedingt die Zeit zurückdrehen. Da kommt ihm sein alter Freund "Doc Brown" gerade recht. Einfach rein in die Zeitmaschine und zurück. Doch wenn es nur so leicht wäre. Da braucht es schon mehrere Anläufe, um ans Ziel zu gelangen, denn die ein oder andere merkwürdige Person kreuzt da schon mal den Weg. Ob die beiden es am Ende wirklich schaffen, bleibt vorerst noch geheim.



"Ghostriders" und "Happy Hour"

Für beste musikalische Unterhaltung sorgt wie im letzten Jahr die Band "Ghostriders". Und als kleines Schmankerl gibt es auch dieses Jahr wieder die "Happy Hour" von 20 bis 22 Uhr.

Der FC Unter-/Oberrodach und der TC Marktrodach freuen sich auf eine lustige und kunterbunte Faschingsnacht mit vielen Gästen von gestern, heute und morgen. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp der Veranstalter: Dieses Jahr findet nur der Sportlerfasching in der Rodachtalhalle statt! Einlass ab 19 Uhr. red