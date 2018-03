Reinschnuppern in Tai Chi-Chuan

Der Sportverein SV DJK Eggolsheim bietet am Dienstag, 20. März, von 19.15 bis 20.30 Uhr im DJK-Sportheim die Möglichkeit an, Tai Chi-Chuan kennenzulernen. Tai Chi-Chuan ist von den inneren Kampfkünsten Chinas am weitesten verbreitet.Die meisten üben es heute nicht zur Selbstverteidigung, sondern aus gesundheitlichen Gründen aus. Eingeladen sind alle im Alter von 14 bis 70 Jahren sich kostenlos zu informieren und erste Übungen zu machen. Gebraucht werden angenehme Kleidung und Turnschuhe. Anmeldung sind möglich per E-Mail an vorstand@djk-eggolsheim.de oder bei Ulrich Steppat (Telefon 09545/441121, E-Mail: fu-tcc@gmx.de). red