Reinigungskraft macht lange Finger

Geklaut wie ein Rabe hat ein Jugendlicher, der seit einigen Wochen im Auftrag einer Reinigungsfirma in einem Lebensmittelmarkt in Hofheim putzte. Am Mittwoch beobachtete eine Verkäuferin, wie er beim Putzen Bargeld aus der im Aufenthaltsraum abgelegten Geldbörse einer Angestellten nahm. Bei der polizeilichen Vernehmung gab der Täter zu, dies bereits mehrmals gemacht zu haben. In vier Wochen entwendete er so etwa 145 Euro. Zudem wurden in seiner Jacke und seinem Abfallbeutel zwei Stangen Zigaretten gefunden, die er ebenfalls geklaut hatte.