Reihenfolge entscheidet

red



Das Quattroballturnier in Memmelsdorf am 7. und 8.Juli wirft seine Schatten voraus. Zwar wird die Anmeldung erst ab Ende April möglich sein, aber das Anmeldeverfahren wurde entscheidend geändert. Damit sind laut Mitteilung des Ausrichters die Zeiten der nervenaufreibenden Auslosungen und der Unsicherheit vorbei. Die Interessenten hätten ab diesem Jahr ihre Teilnahme selbst in der Hand. Unter dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", werden die Mannschaften nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung zur Teilnahme berechtigt sein. Nur einige altgediente Mannschaften und bisherige Sieger sollen mit einer vorgezogenen Anmeldefrist eine besondere Berücksichtigung finden. Wichtig dabei: Der Startschuss für die Online-Anmeldung wird Samstag, 28. April, um 12 Uhr sein. Die genauen Details zum Anmeldeverfahren sind ab 8. April auf www.quattroball.de zu finden.