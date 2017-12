Reifenstecher unterwegs

Sachbeschädigung: Am Freitagabend stellte eine 34-Jährige Frau ihren Pkw im Hinterhof des Anwesens Lindenstraße 8 ab. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr beschädigter ein Unbekannter Täter den hinteren rechten Reifen am Pkw. An der Flanke des Reifens war eine kleine Beschädigung festzustellen. Der Fahrerin ist ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310.