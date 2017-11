Reifenplatzer bleibt nicht ohne Folgen

Ein Reifenplatzer am späten Samstagnachmittag auf der A 70 bei Roßdorf in Richtung Bamberg beschert dem 61-jährigen Lkw-Fahrer aus Sachsen auch nachträglich noch Probleme. Erst nach über 700 Meter hielt er auf der Autobahn an, verständigte aber nicht sofort die Polizei. Nachfolgende sechs Autofahrer, die offensichtlich ihre Fahrgeschwindigkeit nicht angepasst hatten, überfuhren die Reifenteile und beschädigten ihre Fahrzeuge. Gesamtschaden: rund 6000 Euro.