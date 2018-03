Reifenplatzer auf der A 73 in Forchheim

Im Bereich der Anschlussstelle Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg ist am Samstagmorgen ein 66-jähriger Autofahrer wegen eines Reifenschadens nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat drei Warnbaken überrollt. Dabei entstand an seinem Fahrzeug und den Warneinrichtungen ein Gesamtschaden von 4500 Euro. pol