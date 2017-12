Reifendiebe treiben ihr Unwesen

Von einem Reifenhandel in der Gutenbergstraße wurde ein wiederholter Diebstahl gemeldet. Ein Mitarbeiter dieser Firma überraschte am Mittwochabend zwei Männer mit einem ungarischen Fahrzeug, bei dem die Heckklappe geöffnet und zwölf Reifen im Kofferraum sorgfältig aufgestapelt waren. Die beiden Männer flüchteten zwar sofort, am Donnerstagmorgen fehlten dann dennoch die Reifen. Zeugen, die etwas zu diesem Fall sagen können, melden sich bei der Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210.