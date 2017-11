Reifen aus der Werkstatt entwendet

Am Dienstagnachmittag wurde im Nachbarlandkreis in Weidnitz vom Grundstück einer Kfz-Werkstatt ein Satz Reifen entwendet. Durch eine Anwohnerin wurde bekannt, dass ein weißer Iveco-Kastenwagen an der Tat beteiligt war. Das Fahrzeug hat ein Mann gefahren, zwei weitere Männer sprangen später ins Auto, als sie die Anwohnerin bemerkten. Der Kastenwagen trug die Aufschrift "EURECA" oder "EUREKA". Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lichtenfels in Verbindung zu setzen unter Tel. 09571/9520-0.