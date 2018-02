Reicht dem FC Mitwitz in Merkendorf wieder ein Tor?

Als Herbstmeister - mit einem Vorsprung von acht Punkten vor dem Zweiten FC Coburg - startet der FC Eintracht Bamberg mit dem Auftritt beim SV Würgau (Platz 14) in die Rückrunde der Bezirksliga Oberfranken West.

Der FC Mitwitz will beim SV Merkendorf an die überwiegend starken Leistungen der Vorrunde anknüpfen. Trainer Johannes Müller weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe auf dem kleinen Merkendorfer Platz und wäre bereits mit einem Unentschieden zufrieden.

Die Gastgeber scheinen derzeit allerdings etwas verunsichert zu sein, jedenfalls wird der SVM nicht gerade mit einem Hochgefühl in diese Begegnung gehen. Denn zuletzt verspielte die Essig-Truppe eine 2:0-Führung und unterlag gegen den FC Oberhaid mit 2:3. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Merkendorfer ihre Negativserie unbedingt beenden.

Doch gegen den Tabellenfünften wird dies nicht einfach werden. Es wird viel darauf ankommen, wie die Steinachtaler ihr letztes Negativerlebnis verkraftet haben: Trotz 60 Minuten in Überzahl unterlagen die Müller-Schützlinge bekanntlich beim TSV Mönchröden mit 0:1. Dabei wurden drei glasklare Chancen nicht verwertet. Das soll ihnen nicht erneut passieren. Im Hinspiel beim Saisonauftakt klappte es zumindest einmal mit dem Toreschießen und dieser Treffer reichte dann auch für drei Punkte. red

FC Mitwitz: Winterstein/B. Ari - Fröba, Hofmann, Chr. Müller, Engel, L. Föhrweiser, Schmidt, J. Müller, L. Wrycziel, Maurer, Totzauer, Gentzsch, Mayer, Langbein, Angermüller. - Spielertrainer: Johannes Müller.