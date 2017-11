Reichmann blickt zurück

Am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr lädt die "Hoffmannsklause" in Bug zu ihrer Klausursitzung 2017 statt. Der Träger des Frankenwürfels und Botschafter Bambergs, Wolfgang Reichmann, lädt als Seminarleiter die Teilnehmer ausnahmsweise nicht auf Schloss Banz, sondern nach Bamberg-Bug ein. Den Schwerpunkt der Tagung bildet ein ungeschminkter Blick auf das vergangene (Wahl-)Jahr in Bamberg, Franken und die Welt. "Wenn sich dabei aus dem Ernst der Lage unversehens ein heiterer Abend mit Lachgarantie entwickelt, unterliegt das leider nicht der Strategie des Veranstalters. Versprochen!", heißt es in der Ankündigung. Karten unter Telefon 0951/56320 oder buero@campinginsel.de. red