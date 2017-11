Rehe flüchten nach Kollision

Am Dienstag, gegen 6 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer auf der Staatsstraße St 2792 in Fahrtrichtung Klaushof, als kurz nach der Einmündung In der Au ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und flüchtete nach der Kollision. Zu einem weiteren Wildunfall kam es gegen 6.45 Uhr. Ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer erfasste auf der Fahrt von Schlimpfhof in Richtung Albertshausen ein Reh, das auf Höhe der Kuppe auf die Fahrbahn sprang. Nach der Kollision flüchtete das Tier. Die zuständigen Jagdpächter wurden zwecks Nachsuche über die Wildunfälle informiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. pol