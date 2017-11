Auf der Fahrt von Rannungen in Richtung Rottershausen erfasste am Donnerstagmorgen ein 26-jähriger Pkw-Fahrer ein Reh, das über die Fahrbahn wollte. Das verletzte Tier musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe der herbeigerufenen Polizeibeamten erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. pol