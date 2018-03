Reh verursacht Unfall

Rund 1000 Euro Schaden und ein totes Reh ist die Bilanz eines Unfalls am frühen Samstagabend. Ein 31-Jähriger war mit seinem Pkw Seat die Kreisstraße 8 von Reiterswiesen in Richtung Schwarze Pfütze unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte. Das Reh wurde getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. pol