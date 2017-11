Reh verendet nach Unfall

Auf der Kreisstraße KG 8, von der Waldsiedlung Rottershausen kommend in Richtung Rannungen, erfasste am Donnerstagabend ein 47-jähriger VW-Fahrer mit der Fahrzeugfront ein Reh. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. pol