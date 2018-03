Reh verendet nach Kollision

Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 6.30 Uhr, von Münnerstadt kommend in Richtung Oerlenbach, als ein Reh die Fahrbahn überquerten wollte. Es wurde vom Fahrzeug erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 100 Euro. pol