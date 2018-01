Reh und Wildschwein rennen in den Tod

Und wieder hat es im Landkreis zwei Mal wegen Wildwechsels gekracht: Am Mittwochmorgen lief auf dem Flurbereinigungsweg vom Schafhof in Richtung Altershausen ein Reh in einen Audi. Dabei wurde das Tier getötet. Am Audi gab es etwa 500 Euro Schaden. Auf der Bundesstraße 303 zwischen Burgpreppach und Goßmannsdorf erfasste der Fahrer eines VW-Golf am Mittwochmorgen ein von rechts in die Fahrbahn laufendes Wildschwein. Das Tier wurde getötet. Den Sachschaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 1800 Euro. red