Auf der Kreisstraße 37 von Oberthulba in Richtung Elfershausen erfasste ein Pkw-Fahrer am Mittwochmorgen ein Reh. Das Tier wurde bei der Kollision getötet.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde verständigt. pol