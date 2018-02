Reh nach Kollision mit BMW geflüchtet

Ein 43-jähriger BMW-Fahrer erfasste am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 6 kurz nach dem Ortsausgang Eltingshausen in Richtung Bad Kissingen ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier lief danach über eine Wiese in Richtung Wald, wurde aber nicht gefunden. Aufgrund der Schäden am BMW geht die Polizei aber davon aus, dass das Reh verletzt ist. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche informiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. pol