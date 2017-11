Reh läuft in einen Traktor

Geringer Schaden entstand bei einem Wildunfall im Raum Hofheim. Am Dienstag gegen 22.30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Traktor auf der Staatsstraße von Rügheim in Richtung Hofheim, als ein von links kommendes Reh seinen Weg kreuzte und mit dem Traktor kollidierte. Die Polizei schätzt den Schaden am Traktor auf 100 Euro. pol