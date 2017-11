Reh kreuzt Fahrbahn: 2500 Euro Schaden

Der 53-jährige Fahrer eines Mitsubishi befuhr am Donnerstagabend die Staatsstraße 2203 von Klosterlangheim kommend in Richtung Altenkunstadt. Kurz vor der Abzweigung nach Isling kreuzte ein Reh die Fahrbahn, und es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand ein Schaden am linken vorderen Kotflügel und der Frontstoßstange in Höhe von rund 2500 Euro.