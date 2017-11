Reh flüchtet verletzt in den Wald

Wildwechsel-Unfall: Am Samstagabend kam es gegen 19.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rothhausen und Thundorf zu einem erneuten Wildunfall mit einem Reh. Der Fahrer eines Mercedes war in Richtung Thundorf unterwegs, als kurz vor Ortsbeginn ein Reh über die Fahrbahn wechselte. Das Tier wurde durch den Pkw erfasst und flüchtete verletzt in das angrenzende Waldgebiet. pol