Reh erfasst - Wildunfall geht glimpflich aus

Ein Reh erfasste am Samstag, gegen 18.20 Uhr, eine 31-Jährige mit ihrem VW, als sie auf der Kreisstraße 41 von Manau in Richtung Walchenfeld unterwegs war. Kurz nach der ersten Linkskurve lief ihr das Reh von links vor das Fahrzeug. An dem Auto entstand kein erkennbarer Schaden.