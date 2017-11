Reh angefahren

Ein Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 23 Uhr zwischen Bad Brückenau und Wernarz ein Reh an, das die Fahrbahn querte. Das Tier blieb kurz liegen, flüchtete dann jedoch in den Wald. Am Pkw wurden die rechte Fahrzeugfront und das Kennzeichen beschädigt. Der Jagdpächter wurde informiert. pol