Regnitztaler starten in München

Souverän haben die U16-Basketballer der Regnitztal Baskets die Relegationsrunde in der Jugend-Bundesliga (JBBL) hinter sich gebracht. Der Lohn für die jungen Strullendorfer: Sie stehen in den Play-offs um die deutsche Meisterschaft. Am Sonntag (12.30 Uhr) sind sie zum Auftakt der ersten "Best-of-three"-Serie bei der TS Jahn München zu Gast.

Nachdem die JBBL-Mannschaft von Trainer Kevin Kositz die Relegationsrunde mit 13 Siegen und einer Niederlage abgeschlossen und damit in die Play-offs um die deutsche Meisterschaft eingezogen ist, heißt der nächste Gegner nun TS Jahn München. Die Münchner beendeten die JBBL-Hauptrunde 2 auf dem zweiten Tabellenplatz hinter ratiopharm Ulm und noch vor dem Nachbarn FC Bayern. Sie treffen aufgrund des neuen Spielmodus nun auf die Bamberger Fraktion.



"Es wird ein intensives Spiel"

Paul Guck & Co. bekommen es mit den Jahn-Topwerfern Ben Sternthal (14,5 Punkte pro Spiel im Durchschnitt), Robert Becker (11,4) und Federico Semino (10,1) zu tun. Während Sternthal auch als bester Rebounder seiner Farben agiert, sind Power Forward Marcus Varner und Shooting Guard Philip Niklas mit 9,3 bzw. 9,2 Zählern pro Partie wertvolle Stützen des Münchner Spiels. Coach Kositz erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: "München hat sich zu Recht für die diesjährigen Play-offs qualifiziert. Es wird sicherlich ein intensives Spiel werden, in dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden." la