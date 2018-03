Regionalligameister

Zum dritten Mal in Folge gelang der Kegler-Frauenmannschaft des TSV Breitengüßbach das Kunststück, als Aufsteiger den Meistertitel zu erringen. Mit 31:5 Punkten holte sie sich souverän den Titel in der Regionalliga Ofr./Ufr. und schaffte den Durchmarsch in die Landesliga. Hinten v. l.: Jennifer Schubert, Denise Fritzmann, Katharina Seuß; Mitte v. l.: Jasmin Krischker, Beate Fritzmann, Vanessa Amon; vorne v. l.: Michaela Reichelt, Tina Volkmer Foto: privat