Regionalentscheid bei "Jugend musiziert" am Wochenende

Der Deutsche Musikrat hat wieder die musizierende Jugend Deutschlands zur Teilnahme am Wettbewerb "Jugend musiziert" aufgerufen, teilt der Regionalausschuss des Wettbewerbs mit. Die öffentlichen Wertungsspiele des Regionalwettbewerbs für die Region Bamberg/Forchheim finden am 3. und 4. Februar in der Städtischen Musikschule Bamberg, St.-Getreu-Str. 14 statt. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Christian Lange, Zweiter Bürgermeister und Kulturreferent der Stadt Bamberg, übernommen.

Wer die Nachwuchsmusiker aus Bamberg und Umgebung hautnah erleben möchte, kann das am Samstag von 9 bis 18.20 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 13.55 Uhr. Das ebenfalls öffentliche Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr im Großen Haus des E.T.A.-Hoffmann-Theaters statt. Dort wird der Schirmherr allen Teilnehmenden Urkunden überreichen.

Ausgeschrieben ist der Wettbewerb in diesem Jahr in der Solowertung für Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und in der Ensemblewertung für Klavier vierhändig, Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Schlagzeug-Ensemble und besondere Ensembles.

62 junge Musiker im Alter von sieben bis 18 Jahren werden sich am Wochenende der Bewertung durch insgesamt 20 auswärtige Fachjuroren stellen. Die Besten qualifizieren sich für den Landeswettbewerb, der vom 23. bis 26. März in Regensburg durchgeführt wird.

Die Landessieger wiederum sind zum Bundeswettbewerb eingeladen. Dieses Finale wird vom 17. bis 24. Mai in Lübeck ausgetragen. red