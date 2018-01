Regenwasser dringt ins Schulhaus ein

Sanierungen am Gebäude der Mittelschule Maroldsweisach und der Grundschule Pfarrweisach sind nötig. Damit und mit dem Schulbusverkehr befassten sich die Mitglieder des Schulverbandes bei ihrer Sitzung in der Mittelschule am Mittwoch unter Leitung des Vorsitzenden, Bürgermeister Wolfram Thein (SPD).

Einleitend erinnerte Schulverbandsvorsitzender Thein an eine Notsicherungsmaßnahme in der Grundschule Pfarrweisach, wo im Eingangsbereich vor einigen Monaten Pfeiler abgestützt werden mussten. Aber auch das Dach an der Mittelschule Maroldsweisach erfordere ein Handeln.

Zur Grundschule Pfarrweisach ergänzte Ralf Nowak (UBL), Bürgermeister von Pfarrweisach, dass schon einmal ein Antrag auf Sanierung mit einer Summe von 1,2 Millionen abgelehnt wurde. Nun müsse eine Planung erstellt werden, was und wie man an der Grundschule in Pfarrweisach sanieren möchte. "Deshalb müssen wir unsere alte Planung überarbeiten", sagte er. Er gehe gegenwärtig davon aus, dass man mit Zuschüssen von 90 Prozent rechnen könne. Eine Komplettsanierung würde zwei Millionen aufwärts kosten, meinte der Pfarrweisacher Bürgermeister. Allerdings habe er noch keine Informationen darüber, was alles gefördert werde.



Blick geht sechs Jahre voraus

Wolfram Thein sprach das Raumprogramm für die Schule Pfarrweisach an. "Dazu müssen wir sechs Jahre in die Zukunft blicken und schauen, mit wie vielen Schülern wir dann zu rechnen haben." Man sei zum Schluss gekommen, dass für die Schule in Pfarrweisach für jede Jahrgangsstufe eine Klasse notwendig sei. Aber auch hier sei noch zu klären, was bezuschussungsfähig ist. Bürgermeister Ralf Nowak sagte, dass der Schulverband bemüht sei, dass die Schüler aus den Bereichen Maroldsweisach und Pfarrweisach "heimatnah" in die Schule gehen können. Bürgermeister Thein sprach von möglichen Kombiklassen. "Jedenfalls wollen wir, was unsere Schüler betrifft, mit verlässlichen Zahlen planen", sagte Thein.



Wasser dringt ein

Aufs Dach der Mittelschule in Maroldsweisach war Hausmeister Günther Krettek gestiegen, um dort Fotos zu fertigen. Diese erläuterte er zusammen mit dem Leiter des Bauamtes der Marktgemeinde Maroldsweisach, André Grüner, um dem Schulverbandsausschuss zu zeigen, dass das Dach, vor allem im Bereich der Aula, einer Sanierung bedarf. "Notsicherungsmaßnahmen hat der Hausmeister gemacht und sein Nötigstes getan", sagte Grüner. Nun gelte es, beim Auladach zu handeln, um Schlimmeres zu verhindern.

Wie auf den Fotos zu erkennen war, sind bereits Wassereinbrüche vorhanden. "Wir müssen uns dringend Gedanken machen, was wir tun können, um die Substanz zu erhalten", sagte Grüner. Der Verbandsausschuss beauftragte die Verwaltung, die wirtschaftlichste und sinnvollste Sanierungsmaßnahme zu prüfen und Vorschläge zu erarbeiten. Gemeinderätin Heidi-Müller Gärtner (JCU) fragte, wie es mit möglichen Förderprogrammen für diese Maßnahme stehe. Wolfram Thein sagte, man wolle dies klären und alles vorbereiten, um schnell entsprechende Anträge stellen zu können.