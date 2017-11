Regens-Wagner-Einrichtung Burgkunstadt setzt auf erfahrene Mitarbeiter

"Wenn Mitarbeiter 25 oder 40 Jahre bei uns beschäftigt sind, ist dies nicht nur ein Grund zum Feiern, vielmehr ist es auch ein Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen wie Regens-Wagner", stellte die Gesamtleiterin der Einrichtung, Sabine Schubert, fest. Sieben Mitarbeiter, die 25 Jahre in der Einrichtung tätig sind, und eine Mitarbeiterin, die 40 Jahre bei Regens-Wagner beschäftigt ist, wurden in einer kleinen Feierstunde ausgezeichnet. Sowohl die Leitung, als auch die Bewohner seien froh, diese treuen Kräfte zu haben. Das unterstrich auch der stellvertretende Leiter, Christian Behner. Über die Erinnerungen an frühere Zeiten wurde geschmunzelt. Etwa als Martina Lorenz berichtete, dass sie vor 40 Jahren im damaligen Josefsheim von den Schwestern mit "mein liebes Fräulein Martina" angeredet wurde. Als Geschenk überreichten die Vorgesetzten den Jubilaren jeweils einen Gutschein für die Obermain-Therme und eine Rose. Für 25 Jahre bei Regens Wagner wurden ausgezeichnet Birgit Schmidt, Kornelia Heisslitz, Heike Steike, Anneliese Lapczyna, Gunter Ismer, Jutta Schelder, Ulrike Klemke und Silvia Münch-Gahn; für 40 Jahre wurde Martina Lorenz geehrt. Roland Dietz