Rednitzhembacher Bürgermeister präsentierte kostengünstigen Weg seiner Gemeinde

Sparpotenziale in der Gemeinde erschließen: Wege dazu zeigte der Bürgermeister von Rednitzhembach, Jürgen Spahl, mit einem engagierten Vortrag zahlreichen Bürgermeistern sowie Stadt- und Gemeinderäten aus dem Landkreis Kronach bei einem Fachgespräch im Sitzungssaal des Landratsamtes auf.

Ausgangspunkt waren Überlegungen, den Vollzug der ungeliebten Straßenausbaubeitragssatzung in Kronach zu vermeiden. Als Marina Schmitt von der SPD-Stadtratsfraktion vom "Rednitzhembacher Modell" erfuhr, das dies vermeidet, regte sie den Erfahrungsaustausch an, den Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein aufgriff, für alle Landkreisgemeinden öffnete und damit auf großes Interesse stieß. "Die Straßenausbaubeitragssatzung ist oftmals mit großen Ungerechtigkeiten verbunden, deshalb ist es unser Ziel, bessere Lösungen zu finden", unterstrich er.

Und Jürgen Spahl zeigte in seinem anschließenden Vortrag, dass es ihm ein Herzensanliegen sei, die Kostenbelastung für die Gemeinde und die Bürger dauerhaft möglichst niedrig zu halten.



Drei Strategien

1996 zum Bürgermeister gewählt ging er daran, neue, zukunftsweisende Wege zu gehen und verwies nun auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Die 7000-Einwohner-Gemeinde ist seit 2003 schuldenfrei, die Gebühren für Wasser- und Abwasser sind seit über 20 Jahren konstant und liegen mit je 1 Euro deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die Gemeinde erhielt dafür zahlreiche Preise und Anerkennungen, so als "Bundessieger Straßenerhaltung 2011". Drei Strategien stellte Jürgen Spahl hierfür vor. Erstens, Schäden an der Infrastruktur wie Straßen, Wasserleitungen und Kanälen möglichst frühzeitig zu reparieren. "Wenn ein Ziegel auf dem Dach schadhaft ist, ist es doch auch besser, ihn gleich zu reparieren, bevor das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen wird", führte er das Vorgehen bildlich vor Augen. Aus diesem Grund beauftrage die Gemeinde alle fünf Jahre eine komplette Kamerauntersuchung der Kanäle mit anschließender Reparatur der Schäden.

Zur Kostensenkung bei den Baumaßnahmen hat Rednitzhembach als zweite Säule eine Stadtwerke-GmbH gegründet. Hauptvorteil sei, dass man bei Auftragsvergaben nachverhandeln dürfe und damit - auch durch die Berücksichtigung von Alternativvorschlägen - deutlich flexibler und kostengünstiger sei. Zudem könne man die Umsatzsteuer absetzen.

Der Rednitzhembacher Weg zur Vermeidung von Straßenausbaubeiträgen, obwohl man eine gültige Satzung habe, bestehe darin, dass man keinen Komplettausbau mit Austausch des Unterbaues durchführen, sondern als Gesamtreparatur nur die großflächige Erneuerung der oberen Asphalt-Deckschicht, erläuterte das Gemeindeoberhaupt. Das sei in der Regel möglich, weil der Unterbau der Straße über viele Jahre festgefahren sei.

Nur vereinzelt müsse man einige schadhafte Stellen beseitigen. Das wichtigste aber sei, das Wasser von der Straße wegzubekommen. "Alte Straßen werden brüchig und frieren auf. Indem wir regelmäßig erneuern, haben wir dieses Problem im Griff und unsere Straßen sind in einem hervorragenden Zustand", stellte er fest. Das sei günstiger für Bürger und Gemeinde. Der Vollausbau einer 70 Jahre alten Straße sei ursprünglich mit 565 000 Euro veranschlagt gewesen. Die einfache Teerdeckenerneuerung habe die Gemeinde 80 000 Euro gekostet, die Bürger seien überhaupt nicht belastet worden. Vorher prüfe die Gemeinde, dass in den nächsten Jahren keine Leitungen in der Straße verlegt würden, weil dies den Erfolg der Sanierung zunichte mache.

"Eine Garantieleistung der Firmen gebe es bei einer solchen Sanierungsmethode nicht", erläuterte der Bürgermeister auf Nachfrage von Marina Schmitt, betonte aber, dass man bisher keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Ein weiterer Vorteil sei die geringe Bauzeit von ein bis zwei Wochen, was die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer und Anlieger in Grenzen halte. Während der Sanierungen führe die Gemeinde sogar Bordsteinabsenkungen an den Übergängen durch, berichtete er auf Nachfrage von Barbara Bayer. Auf Nachfrage von Bürgermeister Thomas Löffler (Steinbach) sagte Spahn, die Stadtwerke-GmbH werde von der Gemeinde beauftragt, Leistungen für sie zu erbringen, könne aber als privates Unternehmen schneller und flexibler agieren und habe auch steuerliche Vorteile. Alle Steuerprüfungen habe man ohne Beanstandung überstanden. red