Reckendorf hat viel zu bieten

Dass Reckendorf eine familienfreundliche und lebenswerte Gemeinde ist, wussten die Reckendorfer ohnehin schon längst. Nun bekam diese Tatsache auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung von Frauke Schütz und Sarah Hohmann von der Universität Bamberg "schwarz auf weiß" in einem "Handlungsbericht" präsentiert. Die jungen Damen hatten im Vorfeld die Zufriedenheit der Familien in Reckendorf mithilfe eines Online-Fragebogens erfasst und Gruppeninterviews mit ortsansässigen Familien durchgeführt.

Bezüglich der Wohnsituation wurden relativ kostengünstiger Baugrund, die Naturnähe und die zentrale Lage zwischen Bamberg und Coburg hervorgehoben. Beklagt hingegen wurde der Wohnraummangel, die schlechten Straßenzustände oder fehlende Bauplätze. Positiv bewertet wurde die Bildungssituation: Reckendorf hat einen Kindergarten, einen Kinderhort, eine Grundschule und weiterführende Schulen im direkten Umland. Wünschenswert wäre jedoch eine Sanierung der Grundschule und die Erneuerung der technischen Ausstattung.



Mehr Familienfeste gewünscht

Zufrieden sind die Reckendorfer mit dem Freizeitangebot und dem Vereinsleben, auch wenn die Jugend sich mehr Familienfeste und Treffpunkte wünschte. Ein Sorgenkind in Reckendorf ist der Erhalt der ärztlichen Versorgung, eine Apotheke und eine zentralere fußläufige Einkaufsmöglichkeit. Ein Dauerbrenner in Reckendorf ist die Hauptstraße, die auch fortwährendes Thema im Gemeinderat ist: 30er- Zone, Flüsterasphalt oder ein Radweg durch den Ort stehen hier auf der Agenda. Besser geht immer, dachten sich viele der befragten Familien und meinten damit innerhalb der Gemeinde und im sozialen Umfeld weniger Bürokratie, Gratis-W-LAN-Hotspots oder die stärkere Integration der Asylbewerber.

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass Reckendorf für eine Gemeinde dieser Größe enorm viel zu bieten hat. Vor allem durch die Nähe zur Natur und die gut ausgebaute Infrastruktur stellt die Gemeinde für Familien einen sehr familienfreundlichen und attraktiven Wohnort dar.

Über die Vorteile von Photovoltaikanlagen informierten Vertreter von Südwerk Energie den Gemeinderat. Grund war, dass ein Privatmann im Bereich Reckendorf-Untermanndorf auf seinem Grundstück eine Photovoltaikanlage errichten will. Die Projektfläche umfasst 1,15 Hektar, dort sollen 750 kWh Peak erzeugt werden, also Strom für rund 190 Privathaushalte. Das Investitionsvolumen soll 750 000 Euro umfassen. Damit werde die regionale Energieversorgung als Standortvorteil gesichert, Wert werde auf gute Nachbarschaft, Langfristigkeit und Nachhaltigkeit gelegt, zudem würde der Ausstoß von 250 Tonnen CO2 vermieden. Der Gemeinderat wird über dieses Projekt in seiner Dezember-Sitzung beschließen.

Einstimmig war der Gemeinderat dafür, den Saal im Haus der Kultur (Alte Synagoge) für Eheschließungen des Standesamtes Baunach zu nutzen. Für die Nutzung des Trauraums wird eine Gebühr von 50 Euro festgelegt.

Keine Bedenken hatte der Reckendorfer Gemeinderat gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes "Alter Sportplatz" durch die Stadt Baunach. Die Mitglieder stimmten dem Vorhaben einstimmig zu.



Suche nach Allgemeinarzt

In seinem Kurzbericht teilte Bürgermeister Manfred Deinlein (SPD) mit, dass man alle Anstrengungen unternehme, wieder einen Allgemeinarzt nach Reckendorf zu holen. 50 Arztpraxen wurden angeschrieben, positive Rückmeldungen gab es noch keine.

Bezüglich der Erschließung des Neubaugebietes "Am Knock" informierte Deinlein, dass nach Auskunft der ausführenden Baufirmen die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen.