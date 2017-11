"Rechts vor links" geht schief

Auf die Regel "rechts vor links" hat sich am Mittwochnachmittag ein Autofahrer in Meilschnitz zu spät eingestellt. Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Sonneberg fuhr auf der Straße "Zum Rottenbach" mit seinem VW Golf ortseinwärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fiat 500 von der Straße "Am Brand" ebenfalls ortseinwärts. An der Einmündung hatte der Fiat-Fahrer Vorfahrt aufgrund der Grundregel "rechts vor links". Dies hat der Golf-Fahrer wohl zu spät bemerkt. Deshalb kam es zu einem kleinen Zusammenstoß. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. pol