Realschule Scheßlitz lädt ein

Die Staatliche Realschule Scheßlitz veranstaltet für alle zukünftigen Schüler und deren Erziehungsberechtigten am Donnerstag, 8. März, um 17.30 Uhr einen "Schnupper- und Informationsabend" zum Übertritt in die 5. Klassen -ab September 2018.

Neben allgemeinen Informationen zu Anmeldung und Schulart erhalten die Gäste an verschiedenen Stationen Einblick in Unterrichtsalltag und Schulleben der Staatlichen Realschule Scheßlitz.



Ganztagskonzept

Außerdem wird das ab nächstem Schuljahr vorhandene, neue Ganztagsangebot vorgestellt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Viele Lehrkräfte sowie die gesamte Schulleitung stehen für Beratungs- und Kennenlerngespräche zur Verfügung. red