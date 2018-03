Realschüler erlebten einen Rollenwechsel

Deutschunterricht einmal anders - so hieß es neulich für die Schüler in den Grundschulen "An der Heubischer Straße", Wildenheid/Haarbrücken und Einberg. Denn anstelle einer Lehrkraft versuchten insgesamt 16 Fünft- und Sechstklässer der

Staatlichen Realschule Neustadt, die Kinder für das Lesen zu begeistern. Zu diesem Zweck hatten die Realschüler sich im Vorfeld selbst Bücher für die verschiedenen Jahrgangsstufen ausgesucht, die sie dann in Auszügen vorlasen.

Mit Texten über Monster, die

über hundert Fruchtzwerge kaufen und dann feststellen, dass sie diese doch nicht mögen, oder

über einen Hasen, der sich während des Urlaubs plötzlich verdoppelt, und noch vielen anderen Geschichten zogen sie ihre Zuhörer in den Bann. Hierbei bewiesen die Realschüler, dass sie wirklich zu den besten Vorlesern ihrer Jahrgänge gehören. Und auch am Rollenwechsel, nun auf "der anderen Seite" im Klassenzimmer zu stehen, fanden sie schnell Gefallen.

Im Anschluss daran hieß es schließlich: "An die Bücher - fertig - lesen!" Denn dank der Büchereien in Neustadt und Weidhausen, die für die verschiedenen Altersstufen im Vorfeld Bücherkisten gepackt hatten, konnten sich die Grundschüler über einen prall gefüllten Büchertisch freuen, auf dem für jeden etwas Passendes zu finden war. Viele fanden es schade, dass diese außergewöhnliche Unterrichtsstunde so schnell zu Ende ging. Doch in einem waren sich alle Beteiligten, egal ob Lehrer, Real- oder Grundschüler, einig: Ein solches Ereignis muss im nächsten Schuljahr wiederholt werden.

Die Vorleser der Realschule waren Alexander Reichert, Max Heinrich (Klasse 5A), Lilly Hoffmann, Julina Support (5B), Lisa Bamberger, Luisa Lang (5C), Stella Merz, Katarina Wohlleben (5D), Seline Rauh, Leonie Truckenbrodt (6A), Tom Braun, Sandra Engel (6B), Lea Hartmann, Inka Winklein (6C), Tobias Angermüller, Lilly Kindler (6D). red