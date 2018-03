"Real Time" bringt Folk in den "Bären"

Auch in diesem Frühjahr kommen "Real Time" wieder nach Deutschland und spielen im Coburger Land. Am Freitag, 20. April, um 20 Uhr treten sie wieder im "Schwarzen Bären" in Beiersdorf auf, dem Ort, an dem für Kenny alles in Deutschland begann. Kenny und Tommy werden in diesem Jahr wieder von der bekannten schottischen Sängerin Eilidh Grant begleitet. Im diesem Jahr wird die Band auf der Geige von Carly Blain begleitet. Carly ist eine Geigerin aus Kelso in den schottischen Borders mit einer Ausbildung und Abschluss in Folk und traditioneller Musik an der Universität Newcastle. "Real Time" ist immer ein Garant für einen wunderbaren Abend mit Folkmusik vom Feinsten - zum Träumen und Tanzen. Und dieses Jahr gibt es auch eine neue CD "Sleep Walking" von Kenny mit eigenen Liedern. Karten sind im Vorverkauf im "Schwarzen Bären" in Beiersdorf erhältlich. red