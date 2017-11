Rauschverdächtige Weihnachtsgeschenke

Drogen, die offensichtlich auch als Weihnachtsgeschenke gedacht waren: Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg gelang jetzt die Ermittlung von zwei Personen, die Marihuana im einstelligen Kilobereich gebunkert hatten.

Anfang November kamen die Ermittler auf die Spur einer 52-jährigen Frau, die bei sich zuhause in Heroldsbach (Landkreis Forchheim) Marihuana anbauen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Tatverdächtigen. Dabei wurden Marihuana im niedrigen einstelligen Kilobereich beschlagnahmt. Während der Durchsuchung geriet ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher 59-jähriger Mann ins Visier der Ermittler. Der Mann hatte Marihuana im mittleren zweistelligen Grammbereich in kleinen Gläsern portioniert und nach eigenen Angaben für Weihnachten als Präsente vorbereitet. Weiterhin hatte er eine Flasche mit etwa fünf Litern Marihuanabowle angesetzt. Beide Personen müssen sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. red