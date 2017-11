Rauschgift und Betäubungsmittel

Bei einer Personenkontrolle am Freitagvormittag ist im Eggolsheimer Weg in Forchheim ist bei einem 36-jährigen Mann Marihuana gefunden worden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wenig später kontrollierten die Polizeibeamten am Bahnhof eine 35-jährige Frau. Auch bei ihr wurden Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Die Frau erwartet ebenfalls eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wie die Polizeiinspektion Forchheim mit-teilt. pol