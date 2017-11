Rauschgift in Schuh versteckt

Mit mehreren Drogendelikten hatte es die Polizei am Dienstag zu tun. Während einer Personenkontrolle in der Unteren Königstraße fanden Beamte bei einem 32-jährigen Mann Marihuana, das er in einem Plastikdöschen in seinem Schuh versteckt hatte. Außerdem wurden bei ihm noch zwei Handys beschlagnahmt, über deren Herkunft widersprüchliche Angaben gemacht wurden.



Flucht verhindert

Drogen waren auch der Grund, warum zwei junge Leute vor der Polizei flüchten wollten. Am Dienstagnachmittag sollte am Bahnhof ein junges Pärchen einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Als die beiden das Vorhaben der Polizei bemerkten, konnte die junge Frau flüchten, der 33-jährige Mann versuchte sich ebenfalls der Kontrolle zu entziehen und wollte mit seinem Fahrrad wegfahren.

Dies konnte allerdings von den aufmerksamen Beamten verhindert werden. Bei dem 33-Jährigen konnten eine geringe Menge Amphetamin sowie diverse Rauschgiftutensilien vorgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei nach der jungen Frau dauern noch an. pol