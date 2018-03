Rauschgift im Kofferraum

Zwei Au tofahrer sind am Donnerstag unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren. Die Polizei stellte Auffälligkeiten bei einer Verkehrskontrolle fest. Beiden wurde Blut abgenommen, was den Verdacht der Be amten bestätigte. Einer der beiden hatte zudem im Kofferraum Marihuana dabei. Die Polizei stellte es sicher und leitete ein Strafverfahren ein. pol