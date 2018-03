Rauchende Mieter von Polizei abgeholt

In einem Gasthaus in Reundorf kam es Freitagnachmittag zu einer Streitigkeit zwischen dem Vermieter und den Mietern eines Zimmers. Die Mieter hielten sich nicht an das Rauchverbot im Anwesen. Nachdem der Vermieter das betreffende Pärchen mehrfach auf das Rauchverbot ansprach, diese sich jedoch nicht daran hielten, beendete er das Mietverhältnis. In Begleitung einer Polizeistreife verließen sie schließlich das Gasthaus. pol