Raubüberfall scheitert an Angestellter

Ein Unbekannter hat versucht, in Ebelsbach einen Getränkemarkt zu überfallen. Der Täter scheiterte am resoluten Auftreten der Angestellten.



Ist die Waffe echt?

Zu dem versuchten Raubüberfall ist es am Mittwochabend gekommen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mitteilte. Der bislang unbekannte Täter betrat das Geschäft und verlangte die Tageseinnahmen. Seine Forderung unterstrich er mit einer silbernen Pistole. Nachdem die Angestellte sich geweigert hatte, das Geld auszuhändigen, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Kurz vor Ladenschluss betrat der etwa 25-Jährige den Getränkemarkt im Setzgraben, nahm eine Getränkedose aus einem Regal und ging an die Kasse. Jedoch hatte er nicht vor zu bezahlen, sondern bedrohte die Verkäuferin mit einer silbernen Pistole und forderte das Geld aus der Kasse. Die Verkäuferin ging laut Polizeiangaben jedoch nicht auf die Forderung des Täters ein, da es sich ihrer Ansicht nach um keine echte Pistole handelte. Sie "sprach den Täter resolut an", schilderte die Polizei. Offenbar eingeschüchtert von der Reaktion flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Haßfurter Polizei unter Einbeziehung benachbarter Dienststellen verlief bislang ergebnislos. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 175 Zentimeter groß, rund 20 bis 30 Jahre alt. Er war bekleidet mit einem olivfarbenen Parka, knielang, dunklem Schal sowie dunkler, weiter Hose



Wer kann Hinweise geben?

Die Schweinfurter Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die gegen 19.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Getränkemarktes im Setzgraben gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden, und zwar unter Rufnummer 09721/2021731. red