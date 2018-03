Raubüberfall auf Mann aus Kreis Coburg

Den kurzen Stopp eines 27-Jährigen nutzten am späten Montagnachmittag drei Unbekannte aus und entwendeten einen Rucksack, in dem sich ein Fernglas und ein Fernrohr im Gesamtwert von 4000 Euro befanden. Die weiteren Ermittlungen übernahm noch am Abend die Schweinfurter Kriminalpolizei. Wie die Polizei berichtet, hatte der 27-Jährige aus dem Landkreis Coburg gegen 17.15 Uhr an der Abzweigung der B 303 nach Altenstein am Fahrbahnrand kurz angehalten, um in seinem auf dem Rücksitz befindlichen Rucksack etwas nachzuschauen. Kurz nachdem er ausgestiegen war, hielt ihn ein unbekannter Mann am Arm fest und ein zweiter entwendete den Rucksack. Die Täter bestiegen einen Pkw, in dem vermutlich ein dritter Täter gewartet hatte, und flüchteten auf der B 303 in Richtung Hofheim. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw mit Fließheck, eventuell der Marke Mercedes, mit auswärtigem oder ausländischem Kennzeichen handeln. Die Kripo Schweinfurt bittet etwaige Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 09721/202-1731. pol