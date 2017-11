Raubritter sind Spitzenreiter in der 2. Liga

Fetter Beutezug der Hallstadter "Raubritter" in der 2. Liga Süd der Bowlingspieler: Obwohl oder gerade weil die Bahnen in Stuttgart-Feuerbach alles andere als einfach zu spielen waren, holte der ABV Hallstadt zum großen Schlag aus und übernahm die Tabellenführung.

Jedes Spiel der Hallstadter im Südwesten der Republik dauerte fast eine volle Stunde. Die Hallstadter Raubritter begannen mit Christian Bartl, Hannemann Roland, Enno Jackwerth, Marco Altenfeld und Sportwart Oliver Völlmerk. Alex Renner wurde eingewechselt. Die Unterföhringer wurden klar mit 1039:947 Pins geschlagen. Den "Blau-Gelben" aus Frankfurt ging es nicht besser: 1010:944. Das dritte Spiel vor der Mittagspause gewannen die hungrigen Raubritter mit 994:974 knapp gegen den ABV Frankfurt. Mit dem schlechtesten Ergebnis des Spieltages gelang in Spiel 4 gegen die "Blau-Weißen" aus Stuttgart ein 892:823-Erfolg. Der Angstgegner Mainz wurde mit 905:888 knapp bezwungen.



Fast alle Bonuspunkte gesammelt

Die Viernheimer wurden quasi mit dem letzten Schub von der Bahn geschossen. Oliver Völlmerk bewies Nerven und spielte souverän den letzten Schub: Strike, Sieg mit 999:990. Der Auftakt tags darauf gegen den starken Gastgeber ABC Stuttgart Nord brachte den erhofften Erfolg mit 991:888 Pins. Regelrecht an die Wand gespielt wurde der Bundesliga-Absteiger Ratisbona Regensburg mit 957:821. Im letzten Spiel wartete der Tabellenführer BK München auf die Hallstadter. Doch auch hier kannten die Raubritter keine Gnade. Souverän wurden die Oberbayern auf Platz 1 abgelöst. Das Endergebnis war mit 988:899 deutlich. Zum perfekten Endergebnis fehlten den Hallstadtern bei 8775 nur neun Pins, um auch noch die maximalen zehn Bonuspunkte zu erobern.

Der erfolgreichste Einzelspieler kam wieder aus den Reihen der Raubritter. Neuzugang Christian Bartl belegte mit einem Durchschnitt von 218,22 Pins in neun Spielen mit Abstand den ersten Platz in der Einzelwertung. Mit der beeindruckenden Ausbeute von 27 Punkten schafften die Hallstadter in der Tabelle den Sprung von Platz 4 auf 1.

2. Liga Süd, Stand nach dem dritten Spieltag: 1. BC Raubritter 78 Hallstadt 26 952 Pins/60 Punkte, 2. BK München 27 118/56, 3. SG Moguntia Mainz 26 930/56, 4. ABC Stuttgart Nord 26 896/48, 5. BC Blau Gelb Frankfurt 26 458/47, 6. BC Team 89 Viernheim 26 151/40, 7. ABV Frankfurt 26 537/39, 8. BC Bavaria Unterföhring 25 831/34, 9. Ratisbona Regensburg 26 054/30, 10. Blau Weiß 84 Stuttgart 25 474/25. - Beste Einzel: Christian Bartl 267, 239; Enno Jackwerth 243; Roland Hannemann 235, 225; Marco Altenfeld 233; Oliver Völlmerk 227. - Beste Neuner-Serien: Christian Bartl 1964, Oliver Völlmerk 1755, Enno Jackwerth 1730.



Bayernliga Männer

Nicht minder erfolgreich war die "Zweite" aus Hallstadt in der Bowling-Bayernliga. Nachdem man am letzten Ligastart auf den gleichen Bahnen ordentlich Federn hatte lassen müssen, war man diesmal auf die Bahnverhältnisse in Unterföhring vorbereitet und hatte das richtige "Material" im Gepäck. Und schon sah der Spieltag bedeutend besser aus.

Zwar verlor man das Auftaktspiel, reihte aber anschließend fünf Siege aneinander. Am zweiten Turniertag folgten noch Sieg 6 und 7, bevor man im letzten Spiel noch eine Niederlage hinnehmen musste.

Bei den Bonuspunkten tat es das Team II der "Ersten" gleich und holte neun der zehn möglichen Zähler. Und auch in der Bayernliga kam der tagesbeste Spieler aus Hallstadt. Hier war es Kurt Obermaier mit einem Schnitt von 212,44 Pins.

Mit dem zweitbesten Mannschaftsergebnis des Spieltages verbesserten sich die Raubritter aus Hallstadt vom siebten auf den dritten Platz der Bayernliga-Tabelle und liegen nur noch zwei Punkte hinter Comet Nürnberg und Ratisbona Regensburg II. wzms

Bayernliga, Stand nach dem dritten Spieltag: 1. Comet Nürnberg 20 325 Pins/56 Punkte, 2. Ratisbona Regensburg II 20 325/ 56, 3. Raubritter 78 Hallstadt II 20 348/54, 4. SG Rottendorf 20 590/52, 5. Triple X Stein 20 006/50, 6. Team ProfiShop München 19 765/45, 7. Highroller Rosenheim 19 661/ 42, 8. BK München II 19 690/39, 9. Bajuwaren München 19 879/38, 10. Team ProfiShop München II 17 500/3. - Beste Einzel: Kurt Obermeier 248, 227, 226; Tim Olde Damink 242, 225; Gerhart Prüfer 239, 235. - Beste Neuner-Serien: Kurt Obermeier 1912, Tim Olde Damink 1855, Gerhart Prüfer 1765.



Bezirksoberliga Männer

Stand nach dem vierten Spieltag: 1. Strikers Geldersheim 21 267 Pins/69 Punkte, 2. Raubritter 78 Hallstadt III 21 044/64, 3. Bowlinghaus Bamberg 20 508/56, 4. SG Rottendorf III 20 121/54, 5. Franken Kitzingen 19 891/40, 6. SW Mainfranken Bamberg 19 476/31, 7. Fortuna Kitzingen 19 042/30, 8. Strikers Geldersheim II 19 297/24. - Beste Einzel: Sebastian Ott und Finn Forche je 289; Daniel Badum 253; Jörg Röhlig 248;William Karl 248, 245, 226; Stefan Herbst 243, 228; Markus Brendel 235; Andreas Brendel 233. - Beste Siebener-Serien: Karl William 1542, Sebastian Ott 1525, Stefan Herbst 1430, Finn Forche 1418, Jörg Röhlig 1373