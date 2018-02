Ratsmitglieder verspüren Vorfreude auf die nächsten Schritte

Bereits in der öffentlichen Sitzung stellte Geschäftsführer Gernot Reitmaier den Kronacher Stadträten am Montag das Jufa-Konzept vor. Für seine Präsentation und das Bekenntnis zu einer engen Zusammenarbeit mit der Region erhielt er durchwegs Anerkennung. Hier einige Stimmen:



Wolfgang Beiergrößlein (FW/Bürgermeister): "Es ist wichtig, nach so vielen Jahren eine Lösung für die Festungsherberge zu finden. Die Sanierungen waren immer auf eine Übernahme durch Jufa ausgerichtet."

Jonas Geissler (CSU): "Ich verspüre ein Stück weit Vorfreude auf das, was mit der ehemaligen Festungsherberge möglich sein wird. Wir möchten es erreichen, sie auf einen Jugendhotel-Standard zu bringen, dann können wir in den Tagungs- und Bildungsbereich reinkommen. Jufa hat das richtige Konzept, wie wir die Festung weiterentwickeln wollen."

Ralf Völkl (SPD): "Wir wollen Nägel mit Köpfen machen. Das ist ein Meilenstein für die Festungsnutzung. Jufa hat schon viel Know-how eingebracht, um eine dauerhafte Lösung für ein historisches Gebäude und dessen adäquate Nutzung zu erreichen. Durch Jufa profitieren wir von der internationalen Werbung durch einen starken Verbund; davor führte die Festungsherberge eher eine Art Inseldasein."

Michael Zwingmann (FW): "Vor Jahren wurde noch überlegt, die Galerie zu schließen und die Festung abzustoßen. Heute ist sie unser Juwel. Von der Zusammenarbeit profitieren wir und Jufa. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Martina Zwosta (FL): "Es ist gut, dass etwas Neues auf die Festung kommt. Jufa hat mein Interesse geweckt."

Peter Witton (Grüne): "Man darf nicht vergessen, dass bei diesem hervorragenden Projekt auch der Denkmalschutz sehr hilfreich mitgewirkt hat." mrm