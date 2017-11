Rathaus wird gestürmt

Zum Faschingsbeginn senden die Steinwiesener eine Einladung an alle Narren und die, die es noch werden wollen; der große Auftakt in der Faschingshochburg steht unmittelbar bevor. Am 11. November um 18.11 Uhr ist es soweit. Die Narren und die Lügensager stürmen das Steinwiesener Rathaus und übernehmen die Herrschaft bis zum Aschermittwoch.

Man darf auf das neue Prinzenpaar gespannt sein. Auch die Kinder sind wieder dabei und vor allem die Mannen vom Lügensagerverein. Damit sind Freude, Frohsinn und ein klein wenig Schabernack programmiert. Man darf gespannt sein, mit was die Narren die Rodachtal-Bürgermeister in diesem Jahr "beschenken".

Nach dem Rathaussturm ist großer Faschingsauftakt im Gasthof "Grüner Baum", wo es ab 19 Uhr auch Livemusik mit "Tschito und Lasse" gibt. Die Faschingsgesellschaft Steinwiesen (FGS) lädt hierzu ein. sd