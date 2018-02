Rathaus geschlossen

Die Stadtverwaltung Kulmbach mit ihren Abteilungen sowie die Bücherei am Stadtpark und die Städtebau GmbH haben am Montag, 30. Oktober, geschlossen. Gleiches gilt für die die Stadtwerke Kulmbach. Allerdings ist hier für Notfälle eine gesonderte Rufnummer geschaltet: 09221/90410.

Dagegen haben die Touristinformation sowie der Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt am Montag zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Auch das Hallenbad ist für den öffentlichen Schwimmbetrieb am Montag, 30. Oktober, von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet.

In den Herbstferien gelten für das Hallenbad darüber hinaus folgende Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch: 9 bis 17 Uhr (Feiertage); Donnerstag und Freitag: 6.30 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag: 9 bis 18 Uhr. Ab Donnerstag, 2. November, sind alle Abteilungen der Stadtverwaltung sowie die Bücherei am Stadtpark, die Städtebau und die Stadtwerke wieder zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar.

Die angesetzte Bürgerversammlung der Stadt Kulmbach am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr im historischen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1 findet wie angekündigt statt. Das Rathaus ist hierfür ab 17.30 Uhr für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger geöffnet. red