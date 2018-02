Rathaus geöffnet

Am Rosenmontag, 12. Februar, und Faschingsdienstag, 13. Februar, ist das Rathaus in Kronach zu den gewohnten Zeiten für die Bürger geöffnet. Das Landratsamt ist an den beiden genannten Tagen aber nur am Vormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Nachmittag für den Publikumsverkehr geschlossen. red