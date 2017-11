Rat will sich besser vernetzen

Nachdem die erste Bildungskonferenz Ende September zahlreiche Fachleute aus dem Bildungsbereich, sowie aus Politik und Verwaltung und interessierte Bürger angezogen hatte, soll auch im kommenden Jahr eine solche Veranstaltung stattfinden. Die Konferenz wird unter dem Motto "Digitale Bildung" stehen und ebenfalls Anfang Herbst stattfinden. Das beschloss der Bildungsrat in seiner jüngsten Sitzung.

Der Bildungsrat möchte seine Sitzungen in verschiedenen Bildungsinstitutionen des Landkreises abhalten, um die dortigen Einrichtungen kennenzulernen und sich noch besser zu vernetzen. An der ersten Bildungskonferenz hatten 155 Personen teilgenommen, von denen gut die Hälfte einen Feedback-Bogen abgegeben hatte. Das daraus resultierende Gesamtbild war sehr positiv, hieß es.

Diesmal war das Gremium zu Gast in der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen. Deren Leiterin, Karin Maywald, gab einen Überblick über deren Organisation und Struktur. Am Berufsinformationstag am 4. März 2018 sind Interessierte eingeladen, sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe zu informieren, berichtete sie.

Des Weiteren standen die Sachstandsberichte aus den verschiedenen Arbeitskreisen des Bildungsrates (Frühkindliche Bildung, digitale Bildung, berufliche Bildung und non-formale Bildung) auf der Agenda.

Dem Bildungsrat wurde der Teilbericht "Sonderpädagogische Förderung und Inklusion" anhand einer Präsentation vorgestellt. Die Bildungsräte haben zum Beispiel einen Einblick in die Veränderung der Menschen in sehr jungen und schließlich im hohen Alter erhalten. Auch eine Aufstellung bereits gelingender

Inklusionsprojekte und auch solche, die zukünftig in Angriff

genommen werden, wurden präsentiert. Als Experten für Sonderpädagogik und Inklusion sprachen Gesamtleiter Rainer Waldvogel und Lina Klinger vom Dominikus- Ringeisen-Werk in Maria Bildhausen. Sie stellten die Bildungsaspekte ihrer Einrichtung vor. red