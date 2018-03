Rat für Eltern

Ab wann wird Social-Media-Nutzung problematisch? Wie viel Zeit sollte in welchem Alter maximal in sozialen Netzwerken verbracht werden? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Eltern bei einer Telefon-Hotline der DAK. Experten des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und der DAK beraten Versicherte aller Kassen am Mittwoch, 21. März, zwischen 10 und 14 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/2800200. red