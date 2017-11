Rat bewilligt 17 000 Euro für Stadtfest

Das Stadtfest "Musik und Märkte" 2018 wird wie gewohnt stattfinden. So lautete der Tenor bei der jüngsten Stadtratssitzung. Das Gremium stellte auch gleich einen Zuschuss in Höhe von 17 000 Euro zur Verfügung, 15 000 Euro für die Hauptveranstaltung auf dem Anger und 2000 Euro für den Stenayer Platz.

Bürgermeister Helmut Blank (CSU) verlas zunächst die Ergebnisse einer Sitzung, an der Vertreter aller am diesjährigen Stadtfest beteiligten Vereine, Organisationen und Firmen teilgenommen hatten. Angeregt wurde, das Stadtfest erneut an zwei Orten durchzuführen, dafür aber einen Gesamtverantwortlichen zu benennen. Der Flohmarkt am Sonntag soll bleiben, ebenfalls der Autoscooter auf dem Marktplatz. Den habe sich die Stadt schon gesichert, weil er sonst weggewesen wäre, informierte der Bürgermeister.



Verkauf von Bändchen

Im nächsten Jahr sollen Bändchen oder Sticker im Wert von einem Euro angeboten werden, der Erwerb allerdings freiwillig sein soll. Angeregt wurde auch, die Standgebühren zu erlassen und dafür eine Gewinnbeteiligung von zehn Prozent zu erheben. In der anschließenden Diskussion machte 3. Bürgermeister Axel Knauff (SPD) aber deutlich, dass nur eine Beteiligung der Stadt in Höhe von zehn Prozent des Umsatzes Sinn mache.

Auf die Frage Klaus Scheblers (Neue Wege), wer denn die Organisation übernehme, verwies der Bürgermeister auf die neue Fachkraft, die ab 1. Januar eingestellt ist. Die Verwaltung könne dies nicht auch noch übernehmen. Sollte aber bis zum 1. Januar Handlungsbedarf bei bestimmten Dingen bestehen, wie es bereits beim Autoscooter der Fall war, soll dem Rechnung getragen werden. Rosina Eckert (Forum aktiv) gab zu bedenken, dass der Verkauf der Bändchen sehr personalintensiv sei. Dieter Petsch (Forum aktiv) erinnerte daran, dass die Toiletten im Amtsgebäude am Steneyer Platz zum Fest zur Verfügung stehen sollten, um Kosten für den Toilettenwagen zu sparen. Den wichtigsten Vertrag habe die Stadt schon in der Tasche, scherzte schließlich der Bürgermeister. Der Toilettenwagen der Firma Gebert für den Anger sei schon gebucht. tm